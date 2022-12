Influenza: a letto 2,5 milioni di italiani. Epidemia più dura della “Suina” del 2009

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'inverno è arrivato e ha già messo a letto oltre 2,5 milioni di italiani con questo nuovo ceppo di influenza particolarmente resistente che non risparmia adulti e bambini. Secondo l'Istituto superiore di Sanità i numeri di quest'anno non si vedevano dal 2009, la stagione della cosiddetta "Suina". Secondo l'ultimo rapporto InfluNet dell'Iss, relativo alla settimane scorse, aveva annotato: "cresce sensibilmente il numero di casi di sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia con un'incidenza pari a 12,9 casi per mille assistiti (9,5 nella settimana precedente)".

Per anziani e più fragili è partita anche una campagna ministeriale per il doppio vaccino Covid più antinfluenzale. Particolarmente difficile è l'epidemia influenzale che ha colpito bambini in tutte le fasce d'età evidenziando la disponibilità di medici pediatri. - (PRIMAPRESS)