Indagine Oms in Cina: non convince il rapporto degli esperti. Usa chiede accesso dati Wuhan

(PRIMAPRESS) - ROMA - Stati Uniti e 13 Paesi alleati sono "preoccupati" per l'esito dell'indagine sulle origini del Covid-19 svolta dall' Oms,Organizzazione mondiale della Sanità in Cina. Esortano Pechino a fornire "pieno accesso" agli esperti. La missione Oms "è stata notevolmente ritardata e non ha avuto accesso a dati e campioni completi e originali",dicono "E' fondamentale che gli esperti indipendenti abbiano accesso a dati, ricerca e persone coinvolte negli studi su esseri umani, animali e fattori ambientali nelle prime fasi" della pandemia. - (PRIMAPRESS)