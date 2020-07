Incontro Rutte-Conte all’Aja: “Non piena convergenza ma necessità di attuare misure presto”

(PRIMAPRESS) - AJA (OLANDA) - “È stato un incontro franco e anche sul Recovery Fund non posso dire che ci sia state piena convergenza ma abbiamo convenuto che ogni misura verrà presa dovrà essere attuata quanto prima”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine della cena con il suo omologo olandese Mark Rutte.

Rutte, ha ospitato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a cena in un ristorante italiano, L'impero romano, nel centro dell'Aja. Nel tratto percorso a piedi, Conte è stato fermato da alcuni passanti italiani per scattare qualche foto. Il menu della cena è stato a base di pesce. Per dessert, il tiramisù, secondo Rutte "il migliore della città". E il tiramisù è il piatto che Conte, in un'intervista con un'emittente spagnola, aveva dichiarato che avrebbe offerto ai leader dei Paesi frugali per "tirare su l'Europa". - (PRIMAPRESS)