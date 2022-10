Incontro Meloni-Berlusconi: “Unità di intenti e governo di alto profilo”. Ricucito lo strappo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Come era nelle attese di molti, l'incontro di questa sera nella sede di Fratelli d'Italia, tra Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato disteso e di riconciliazione dopo le tensioni dei giorni scorsi. È la notizia centrale è che il Centrodestra arriverà unito al Colle L'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi,si legge in una nota comune, si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d'Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente Mattarella, e sono al lavoro per dare il più presto possibile all'Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze. Tra gli argomenti, secondo quanto trapelato dall'incontro la convergenza su una lista di governo di "alto profilo" ma si è discusso anche dell'obiettivo "energia" che dovrà caratterizzare le prime mosse del futuro esecutivo. - (PRIMAPRESS)