Incontro Leopoli, Guterres: “L’Onu si farà carico di intensificare le esportazioni di grano”

(PRIMAPRESS) - LEOPOLI (UCRAINA) - La conferenza stampa a Leopoli dopo l'incontro tra i presidenti ucraini Volodymyr Zelensky e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che si è tenuta in serata a Kiev ha visto il presidente ucraino intervenire riaffermando un principio: "le persone che uccidono, colpiscono ogni giorno le nostre città civili con missili da crociera possono' non voglio la pace. Dovrebbero prima lasciare il nostro territorio, poi vedremo. Ha anche ripetuto “di non fidarsi della Russia”. Il trio si è incontrato giovedì a Leopoli per discutere del recente accordo sull'esportazione di cereali ucraini e della sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhia, il cui destino preoccupa il mondo.

Sul primo punto, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha promesso che la sua organizzazione lavorerà per "intensificare" le esportazioni di grano ucraine prima dell'inizio dell'inverno, poiché sono cruciali per l'approvvigionamento alimentare di molti paesi africani. Un totale di 25 navi cariche di grano hanno finora lasciato i porti ucraini da quando Kiev e Mosca hanno firmato un accordo sotto gli auspici dell'ONU e della Turchia. Stessa riaffermazione da part3 del presidente turco Erdogan per far rispettare l'accordo di Istambul. - (PRIMAPRESS)