Incontro Bennett-Draghi: gas all'Europa, grano e Palestina i temi affrontati

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - "Israele potrà aiutare l'Europa producendo gas naturale". A dirlo questa mattina nella conferenza stampa tenuta dopo l'incontro del Primo Ministro, Naftali Bennett con il premier italiano Mario Draghi, è stato il leader israeliano. "Qui sono iniziati i rapporti tra Roma e Israele - ha detto Bennett - oggi i rapporti sono un pochino migliori, le nostre due nazioni hanno dato un contribuito al progresso e allo sviluppo. Oggi apriamo un nuovo capitolo nei nostri rapporti. Faremo un vertice intergovernativo in Israele dopo quasi un decennio di pausa". Poi la conferenza ha toccato la questione delle risorse alimetari. Draghi ha ricordato che tra poche settimane ci sarà la raccolta del grano piantato in Ucraina ed il rischio è di non poter vedere raccolto quanto seminato e di non poterlo esportare. "Bisogna intervenire con decisione" ha detto Draghi. I giornalisti israeliani presenti alla conferenza hanno chiesto che cosa si aspetta dalla sua visita in Palestina e il leader italiano ha detto che l'incontro con il Primo Ministro Palestinese, Mohammad Shtayyeh ha lo scopo di trovare la disponibilità per un percorso di pace tra Israele e la Palestina. - (PRIMAPRESS)