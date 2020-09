Incontro a Milano Mattarella-Steinmeier tra Recovery Fund e migranti

(PRIMAPRESS) - MILANO - "Vorrei ringraziare per la posizione che la Germania ha assunto in ambito europeo", così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, durante l'incontro con il presidente tedesco Frank-Water Steinmeier e i sindaci dei comuni italiani e tedeschi gemellati. Incontro celebrato al Palazzo Reale di Milano. "Le conseguenze della pandemia - ha aggiunto Mattarella - sono state drammatiche in tutta Europa e la Ue ha ritrovato le ispirazioni originarie e un grande senso di responsabilità. La posizione della Germania è stata decisiva. Tutti ricordiamo l'iniziativa franco-tedesca fondamentale per superare pigrizie e ritardi. Ora bisogna intensificare nell'Unione il nostro impegno", ha detto il presidente Mattarella. Steinmeier si è espresso sul tema del “Recovery fund definendola una decisione coraggiosa ma che ora va attuata" "Nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe stato possibile il recovery fund, stavolta per la prima volta c'è stata una decisione coraggiosa da parte dei governi europei di offrire una soluzione all'altezza della profondità della crisi e che ora deve essere attuata", ha detto il presidente della Repubblica federale tedesca Steinmeier, al termine dell'incontro a Palazzo Reale. "Le conseguenza economiche della pandemia le dobbiamo superare", ha concluso. Intanto a Berlino, proprio mentre i due capi di Stato si incontravano a Milano, la cancelliera Merkel ha ripreso le parole di Ursula von der Leyen circa la revisione dell’accordo di Berlino sui migranti ed ha confermato che la Germania si farà carico di accogliere circa 1.500 profughi dall’isola greco di Lesbo ma al contempo ha bacchettato gli altri paesi membri che si sottraggono alla ripartizione. Ma ha anche aggiunto che non tutti hanno diritto all'accoglienza. - (PRIMAPRESS)