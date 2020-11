Incidenti dinanzi alla Casa Rosada per il saluto a Maradona. Oggi si chiude la camera ardente

(PRIMAPRESS) - BUENOS AIRES -La folla che si sta accalcando dinanzi dalla Casa Rosada dove è esposta la salma di Diego Armando Maradona, sta creando anche tafferugli con la polizia che ha dovuto lanciare anche qualche lacrimogeno per riportare l’ordine. La famiglia del Pibe de or, in accordo con le autorità hanno deciso di limitare la camera ardente alla sola giornata di oggi e non fino a sabato come era stato previsto inizialmente. - (PRIMAPRESS)