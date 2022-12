Inchiesta Qatar: sequestrati 750 mila euro a Eva Kaili. Atene le congela i beni

(PRIMAPRESS) - QATAR - Nell'abitazione della VicePresidente greca dell'Europarlamento, Eva Kaili, sospesa dal suo incarico, sono stati sequestrati 750 mila euro. Seicentomila erano contenuti in delle borse che il padre della parlamentare europea stava portando via prima di essere bloccato dagli investigatori belgi ed altri 150 mila erano nell'appartamento della Kaili. Si tratterebbe delle somme oggetto dello scandalo su presunte tangenti del Qatar per ammorbidire alcune scelte di Bruxelles. Ora le autorità antiriciclaggio di Atene hanno congelato i beni di Kaili e contemporaneamente il Parlamento Europeo sta analizzando le registrazioni degli interventi di tutti gli eurodeputati intervenuti su questioni legate al Qatar. - (PRIMAPRESS)