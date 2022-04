Inchiesta presunti brogli elettorali Trump: il procuratore della Georgia seleziona il Gran Giurì

(PRIMAPRESS) - GEORGIA (USA) - I pubblici ministeri della contea di Fulton in Georgia inizieranno a selezionare i partecipanti lunedì 2 maggio per un gran giurì speciale per valutare se l'ex presidente Donald Trump debba essere accusato dei suoi tentativi di fare pressione sui funzionari della Georgia per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020, che ha perso.

Il procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, a gennaio aveva chiesto a una giuria di nominare il gran giurì speciale a causa di "informazioni che indicavano una ragionevole probabilità" che le elezioni "fossero state soggette a possibili interruzioni penali".

Willis ha affermato nelle interviste che l'indagine include una telefonata del 2 gennaio 2021 in cui Trump ha detto al Segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger: "Voglio solo trovare 11.780 voti". Trump ha perso lo stato a favore di Joe Biden con quel margine, un risultato affermato da diverse dichiarazioni..

Questo gran giurì avrà "un focus investigativo appropriato alla complessità dei fatti e delle circostanze coinvolte", ha affermato Willis nella sua richiesta di gennaio. - (PRIMAPRESS)