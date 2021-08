Incendio grattacielo Milano: i dubbi sui pannelli ignifughi che lo avvolgevano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ancora Vigili del Fuoco impegnati a spegnere gli ultimi focolai nel grattacielo a sud di Milano che poco dopo le 17 di oggi si è trasformata in una gigantesca torcia. Le fiamme si sono sviluppate al al civico 32 di via Antonini, dove vivono circa 70 famiglie che sono state evacuate senza vittime accertate. Una ventina gli inquilini visitati dal 118: sono leggermente intossicati, ma sono tutti in buone condizioni e senza ferite. Sul posto sono presenti decine di mezzi di soccorso, tra cui dieci ambulanze e quattro automediche per la maxi emergenza. Sul posto era arrivato anche il sindaco Giuseppe Sala. Dalle prime testimonianze di condomini si è appreso che i pannelli esterni che caratterizzavano la costruzione avrebbero dovuto essere ignifughi ed invece sono risultati un acceleratore di propagazione dell'incendio. - (PRIMAPRESS)