In Brasile superati 4mila decessi Covid in 24ore. Bolsonaro chiama Putin per lo Sputnik

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Quella di Bolsonaro, rispetto alla gestione della pandemia. è stata una delle peggiori gestioni tra i paesi più colpiti. Il Brasile ha registrato per la prima volta più di 4 mila morti da Covid-19 in 24 ore. Il numero di decessi è 336.947 persone in tredici mesi di pandemia, un bilancio superato solo dagli Stati Uniti. In tutto questo il presidente Bolsonaro non ha brillato per la sua politica di contenimento e solo nelle scorse ore ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin per un accordo sulla produzione di dosi del vaccino Sputnik V. Si è trattata di una telefonata operativa perché accanto a Bolsonaro c’era il ministro degli Esteri, Carlos Franca, il responsabile della Salute, Marcelo Queiroga, e Antonio Barra Torres, direttore di Anvisa, l'agenzia nazionale di vigilanza sanitaria, l'organismo che deve autorizzare l'uso del vaccino russo nel Paese. - (PRIMAPRESS)