Immigrazione: 8500 bambini al confine del Messico tentano l’ingresso in Usa

L'amministrazione Biden ha deciso di inviare al confine con il Messico il personale della Fema,l'agenzia federale della protezione civile, per assistere migliaia di minorenni non accompagnati che si stanno accalcando in cerca di un ingresso negli Stati Uniti. Circa 8.500 bambini vivono attualmente nei centri destinati agli immigrati e altre migliaia stanno arrivando negli ultimi giorni.Spesso i genitori giunti al confine Usa mandano avanti i figli da soli per evitare che le autorità di frontiera li rimandino indietro.