Il viaggio nella penisola iberica del premier Conte per alleanze anti-crisi

(PRIMAPRESS) - LISBONA - Sulle misure europee contro la crisi, "la risposta deve essere forte e ambiziosa. Un compromesso al ribasso non è accettabile". Così Conte in conferenza a Lisbona col suo omologo Costa. "Abbiamo bisogno di una ripresa economica non solo dei nostri paesi ma per l'Ue.Non ci saranno vincitori e vinti", aggiunge."Non c'è tempo-avvisa-la crisi rischia di essere più grave e le risorse non più adeguate".E Costa sigilla l' asse Roma-Lisbona: "Ci siamo soffermati sulle relazioni tra i nostri paesi che sono eccellenti e potranno rafforzarsi”.

Oggi 8 luglio, invece, il premier sarà a Madrid per un incontro bilaterale con il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sànchez previsto per le 12,30 presso il Palazzo della Moncloa. Alle 14,40 i due premier terranno la conferenza stampa congiunta. - (PRIMAPRESS)