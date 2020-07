Il viaggio europeo di Conte in vista dello Special European Council. Oggi incontro con Merkel

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l’incontro di Giuseppe Conte con il premier olandese Rutte ma che non è servito ad avvicinare i due paesi sul prossimo appuntamento di Bruxelles sul Recovery Fund, oggi è la volta della cancelliera tedesca Angela Merkel. Conte sarà oggi 13 luglio a Berlino per discutere con la leader della Repubblica Federale e l’argomento centrale sarà la discussione che i paesi membri dovranno affrontare il prossimo 17 e 18 luglio circa il Piano Finanziario Pluriennale ed il Recovery Fund. Tuttavia, nonostante le parole del Presidente del Consiglio, Charles Michel, che dovranno ispirare la discussione di Bruxelles: “Gli obiettivi del nostro recupero possono essere riassunti in tre parole: prima convergenza, seconda resilienza e terza trasformazione. Concretamente, ciò significa: riparare i danni causati da COVID-19, riformare le nostre economie e rimodellare le nostre società “, la sensazione è che ci siano ancora troppe distanze da colmare. - (PRIMAPRESS)