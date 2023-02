Il viaggio di Meloni a Kiev: "Difenderemo la vostra libertà" ma frena sull'invio dei caccia

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - "Faremo di tutto per difendere la vostra libertà. Voi avete dimostrato di essere una straordinaria Nazione". Così la premier Meloni dopo l'incontro a Kiev col presidente Zelensky. "A Bucha e Irpin ho visto tanta sofferenza. Non possiamo girarci dall'altra parte e non lo faremo. Gli interessi ucraini coincidono con quelli dell'Europa. Nessuna pace ingiusta per l'Ucraina e nessuna resa sarebbe vera pace. Fino al negoziato offriremo all'Ucraina ogni genere di supporto, anche militare". Invio caccia? "Al momento non è sul tavolo". - (PRIMAPRESS)