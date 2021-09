Il viaggio apostolico di Papa Francesco in Ungheria. Messa in piazza Eroi di Budapest

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - Sarà la simbolica Piazza degli Eroi, nel cuore della capitale ungherese, ad accogliere Papa Francesco per il suo Statio Orbis. Il Pontefice è arrivato questa mattina presto a Budapest per prepararsi alla lunga giornata del suo viaggio apostolico. Davanti al Parlamento ungherese, il programma prevede la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Péter Erdő poi, la consegna della copia della croce missionaria all’arcivescovo di Quito che ospiterà il prossimo Congresso Eucaristico, previsto nel 2024.

Sul volo che lo ha portato in Ungheria erano presenti 78 passeggeri inclusi gli operatori dei mezzi di comunicazione coordinati da Matteo Bruni direttore della Sala Stampa vaticana. Ai giornalisti Francesco ha rivolto parole di gratitudine per il lavoro che si apprestano a compiere in questa ripresa dei viaggi apostolici dopo la lunga pausa per la pandemia. Il Papa poi volerà dall'Ungheria alla Slovacchia. - (PRIMAPRESS)