Il summit dell'Ue tra misure anti-Covid, Cambiamenti climatici e sanzioni alla Bielorussia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I due giorni di meeting conclusi oggi 25 maggio a Bruxelles, tra i leader dei paesi membri, ha affrontato questioni cruciali per l’Europa e per le sue relazioni con il resto del mondo. Se alle attività messe in campo per il Covid-19 resta prioritario l’impegno di una vasta copertura vaccinale, le questioni fissate dalla road map dell’Ue consiste nell’ aumentare la produzione di dosi e di dare corso al certificato digitale per cui occorre una condivisione di tutti i partner.

All’ordine del giorno del meeting c’è stato anche il tema “Cambiamenti Climatici”. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare rapidamente il suo pacchetto legislativo unitamente a un esame approfondito dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri. Apprezzamento è stato rivolto dalla Commissione al rinnovato impegno degli Stati Uniti a favore dell'accordo di Parigi. “Ma ora - scrivono nel documento conclusivo - bisogna innalzare il proprio livello di ambizione in vista della COP 26 di Glasgow. 7. Il Consiglio europeo tornerà sulla questione al momento opportuno dopo la presentazione delle proposte della Commissione”.

Terzo punto trattato nel meeting stato la Bielorussia con l’episodio dell’atterraggio forzato di un volo Ryanair a Minsk per far scendere ed arrestare il giornalista ed attivista Raman Pratasevich e Sofia Sapega. Ed ora verranno analizzate le persone da sanzionare per questa azione senza precedenti.

Il Consiglio europeo ha tenuto anche un dibattito strategico sulla Russia. Condannando le attività illegali, provocatorie e destabilizzanti della Russia contro l'UE, i suoi Stati membri e non solo. Ribadisce l'unità e la solidarietà dell'UE di fronte a tali atti nonché il suo sostegno ai partner orientali. Il Consiglio europeo ha espresso solidarietà alla Repubblica ceca e ne sostiene la risposta. Capitolo Regno Unito, soddisfazione per l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-in vigore il 1º maggio 2021. “Tale accordo, insieme all'accordo di recesso e ai relativi protocolli, costituisce il quadro per le nostre relazioni con il Regno Unito. Si dovrebbero attuare pienamente e in modo effettivo entrambi gli accordi e rendere operative le loro strutture di governance. Le relazioni con il Regno Unito dovrebbero rimanere reciprocamente vantaggiose e non possono in alcun caso compromettere l'integrità del mercato unico, l'unione doganale o l'autonomia decisionale dell'UE. Il Consiglio europeo invita il Regno Unito a rispettare il principio di non discriminazione tra gli Stati membri. Il Consiglio europeo invita la Commissione a proseguire gli sforzi tesi a garantire la piena attuazione degli accordi, anche nei settori dei diritti dei cittadini dell'UE e della pesca e per quanto riguarda la parità di condizioni, avvalendosi appieno degli strumenti previsti dagli accordi e in costante coordinamento e permanente dialogo con il Consiglio e i suoi organi preparatori conformemente alla prassi consolidata. 19. Il Consiglio europeo continuerà a occuparsi della questione e l'UE resterà unita nel suo dialogo con il Regno Unito.

Soddisfazione anche per il cessaste il fuoco in Medioriente ma con la necessità di avviare un processo politico.

Infine il capitolo Mali. Il Consiglio europeo si associa alla dichiarazione dell'ECOWAS e dell'Unione africana, condanna con forza il rapimento del presidente della transizione del Mali e del primo ministro e ne chiede il rilascio immediato. L'Unione europea è pronta a prendere in esame misure mirate contro i leader politici e militari che ostacolano la transizione maliana. - (PRIMAPRESS)