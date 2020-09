Il SI per il taglio dei parlamentari vola al 70%. Giani e De Luca volata alle Regionali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con l’affluenza che ha sfiorato il 57% il referendum per la riduzione del numero dei parlamentari ha incassato un Si pieno con quasi il 70% dei voti. Partita difficile quella delle regionali in cui il risultato certo sembrerebbe essere quello della Toscana e della Campania rispettivamente con le affermazioni del centrosinistra di Giani e De Luca e il plebiscito di Zaia nel Veneto. Procede spedito anche Emiliano in Puglia ma per le altre regioni le forbici delle proiezioni non sono così nette. - (PRIMAPRESS)