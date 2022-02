Il saluto alla diva del cinema Monica Vitti. Oggi si apre la camera ardente del Campidoglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si apre oggi a partire dalle 10 e fino alle 18 in Campidoglio, la camera ardente per rendere omaggio a Monica Vitti,la grande attrice scomparsa il 2 febbraio scorso a 90 anni. Per evitare gli assembramenti è stato deciso di prolungare anche a domani mattina l'apertura della camera ardente sempre dalle 10 ma fino alle 13. Poi nel pomeriggio alle 15 si terranno i funerali nella Chiesa degli artisti, a Piazza del Popolo dove si erano tenuti anche quelli di un altro grande attore: Gigi Proietti. Musa di Antonioni e regina della commedia all'italiana, la Vitti era assente dalle scene da tempo per una grave forma neurovegetativa. Nel 2001 venne ricevuta al Quirinale per i David di Donatello, uno dei premi più prestigiosi a livello nazionale. - (PRIMAPRESS)