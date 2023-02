Il ritorno a casa del Papa: “C’è un mondo in guerra. È autodistruzione. Vendere armi è peste”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Il Papa è tornato questa sera dal suo viaggio in Africa e alle 18,10 ha varcato l'ingresso di Porta del Perugino della sede vaticana. "C'è un Mondo in guerra" L'Ucraina "non è l'unica: io vorrei fare giustizia. Da 12-13 anni la Siria è in guerra, da 10 anni lo Yemen, in America Latina tanti focolai. Il mondo è in guerra,è in autodistruzione. Fermiamoci perché una bomba richiama una più grande. Vendere armi è peste". Così il Papa sul volo dall'Africa a Roma. Si è detto aperto a incontrare Putin e Zelensky. Prossimi suoi viaggi in India e Mongolia. Sulla morte di Benedetto: "E' stata strumentalizzata". Sui gay:"Condannarli è peccato". - (PRIMAPRESS)