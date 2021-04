Il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II è morto. Aveva 99 anni. Bandiere a mezz’asta

(PRIMAPRESS) - LONDRA - E' morto al Castello di Windsor il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II. Aveva 99 anni. Lo ha annunciato una nota di Buckingham Palace in cui la regina esprime "profonda tristezza" per la perdita "dell' amato marito". Al fianco di Elisabetta da quasi 73 anni, il duca di Edimburgo era stato dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra per una imprecisata infezione e per problemi cardiaci di cui era sofferente. Saranno programmati 8 giorni di lutto nazionale con le bandiere a mezz'asta in tutta la nazione. - (PRIMAPRESS)