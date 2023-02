Il presidente Usa Biden oggi in visita a Kiev senza preavviso mentre suonano le sirene sulla capitale

(PRIMAPRESS) - KIEV - Il presidente Usa Biden è arrivato a Kiev in una visita a sorpresa pochi giorni prima del giorno che segna l'invasione russa in Ucraina. Lo mostrano immagini diffuse sui social. Il presidente è stato fotografato, accanto al leader ucraino Zelensky, a piazza Mikhailovskaya. Lo riportano vari utenti su Twitter. In un video si sente anche di sottofondo risuonare la sirena antiaerea che stamane si è at- tivata nella capitale e in altre regioni ucraine. Una visita a sorpresa che è uscita dal radar delle informazioni per mantenere riservato l'arrivo che serve a marcare una precisa posizione degli Stati Uniti all'indomani di una schermaglia tra il Segretario di Stato Usa, Blinken e il diplomatico a capo degli Affri Esteri del governo di Pechino, Wang Yi nella Conferenza sulla sicurezza tenutasi nei giorni scorsi a Monaco. Gli Usa avevano accusato la Cina di non prendere posizioni chiare sul conflitto tra Mosca e Kiev. Oggi Wang sarebbe arrivato a Mosca, secondo quanto confermato dal Cremlino.

La visita di Biden precede anche quella della premier italiana che dovrebbe arrivare a Kiev domani. Anche per Giorgia Meloni l'arrivo nei giorni precedenti al 24 febbraio ha un valore fortemente simbolico. Il presidente Zelensky aveva ringraziato nei giorni scorsi la premier per la testimonianza di vicinanza all'Ucraina in questo momento di particolare tensione per l'avvicinarsi di una data piena di tensioni. - (PRIMAPRESS)