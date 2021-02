Il premier Draghi oggi in videoconferenza per il G7 a trazione UK

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il premier Mario Draghi oggi pomeriggio partecipa in videoconferenza per il G7 guidato dal Regno Unito mentre l’Italia presiederà quest'anno il G20 con l'evento di apertura previsto il 26 febbraio per la riunione in videoconferenza dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali (il primo incontro in presenza è previsto al Colosseo il 4 maggio con i ministri della cultura G20). Italia e Regno Unito lavoreranno insieme anche sul reperimento di nuovi centri di produzione dei vaccini, la ricerca comune e le misure per contenere la pandemia anche in vista della riunione che si terrà a Roma sotto presidenza italiana e della Commissione Ue il 21 maggio per il Global Health Summit. «I passi in avanti della scienza – ha fatto sapere Johnson - ci hanno fornito i vaccini di cui abbiamo bisogno per porre fine a questa pandemia per sempre. Ora - ha aggiunto Johnson - i governi mondiali hanno la responsabilità di lavorare insieme per fare di quei vaccini il miglior uso possibile. Spero che il 2021 venga ricordato come l'anno in cui l'umanità ha lavorato insieme come mai prima d'ora per sconfiggere un nemico comune». Temi che saranno anche al centro anche della prossima riunione virtuale del Consigio europeo il 25 e 26 febbraio e poi di quella (si spera in presenza) del 25 e 26 marzo a Bruxelles. Ma Italia e Regno Unito lavoreranno insieme anche sul versante del green deal e dei cambiamenti climatici in vista del Cop 26 la cui riunione finale si terrà a Glasgow in novembre. - (PRIMAPRESS)