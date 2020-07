Il premier Conte in Aula della Camera per l'informativa sul Recovery Fund dopo i negoziati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi alle 16 il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà in Aula della Camera per l’informativa sugli esiti del Consiglio europeo e l'accordo raggiunto sul Recovery Fund. Dopo essere stato ricevuto ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per informare il Capo dello Stato sugli esiti del lungo negoziato di Bruxelles oggi è la volta del Parlamento.

Quali sono in sintesi le headline del Piano di rilancio raggiunto nel consiglio dell'Unione europea? E' un piano di rilancio complessivo che prevede 1.820 miliardi ripartiti in 540 mld per le Reti di Sicurezza (disoccupazione, linea di credito Mes finalizzato alle sole spese sanitarie e un Fondo Garanzia per imprese e lavoratori); 750 mld per il Next Generation Ue (presti ai paesi membri con condizionalità sotto il controllo del Consiglio UE); ed infine 1.074 mld (dedicati agli obiettivi di sostenibilità).