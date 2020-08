Il Ponte San Giorgio ricompone l’Italia. Conte:”Garantire sempre l’interesse pubblico”

(PRIMAPRESS) - Genova – L’inaugurazione del Ponte San Giorgio di oggi porta in sé l’aspettativa di un modello di efficenza del paese nel ricordo delle 43 vittime che due anni fa avevano perso la vita su quel nastro d’asfalto dell’ex ponte Morandi ormai sostituito dal progetto di Renzo Piano che aprirà al traffico il 5 agosto prossimo. Un ponte da cui passa tutta l’economia della Liguria e della stessa Italia. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha detto : “è il simbolo di un paese che si rialza”. Ma è anche il simbolo di un paese che non deve abdicare nel suo pubblico e privato al controllo e all’efficienza delle infrastrutture. Il nuovo viadotto sul Polcevera, con 24 tonnellate d’acciaio, ha tagliato il nastro, con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella arrivato sul palco allestito sul ponte alle 18,34 e accolto dall’inno di Mameli. Poi la lettura dei nomi delle vittime prima degli interventi delle personalità presenti accompagnato dalle note del silenzio.

È il sindaco di Genova, Marco Bucci ad aprire il suo saluto con un pensiero rivolto alle vittime e al monito che quanto accaduto non dovrà più avvenire. A seguire Giovanni Totti, presidente della Regione Liguria.: " Ma più dmorti perché un ponte si sbriciola è sempre così a dimostrazione di un paese che può farcercela". È cita un ligure: Enzo Tortora "Riprendiamo da dove siamo rimasti". Renzo Piano "È stato il più bel cantiere che ho seguito. Costruire un ponte fa crescere la solidarietà".

il premier Conte ha sottolineato la collaborazione virtuosa tra le varie articolazioni istituzionali. "Sono stati ridefiniti i termini concessori e stiamo lavorando a garantire l'interesse pubblico perchè non sempre è stato fatto"