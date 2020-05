Il parlamento cinese approva la legge di Sicurezza Nazionale a Hong Kong

(PRIMAPRESS) - PECHINO - La Cina già nell’occhio del ciclone dell’America di Donald Trump ma anche sotto osservazione da altri paesi per i ritardi con cui ha lanciato l’allarme dell’epidemia da Covid-19, ora peggiora la sua situazione con l’approvazione, da parte del Parlamento cinese, della nuova legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. Era quanto si temeva che accadesse e per questo l'ex colonia britannica aveva duramente contestato la nuova legge con scontri di piazza già alla fine dello scorso anno fino al dopo lockdown. Secondo i dimostranti e gli oppositori, le nuove norme mirano a distruggere l' autonomia di Hong Kong e a sopprimere le proteste anti-Pechino. Oltre 2.800 i votanti del Congresso cinese del popolo (Npc):un no e 6 astenuti. Prossimo passo, elaborare i dettagli di applicazione della nuova legge. Trump aveva già fatto sapere che in caso questo fosse accaduto si sarebbe attivato per misure restrittive nei confronti della Cina ma questa aveva replicato di non accettare interferenze. Una situazione che, però, potrebbe portare anche altri paesi a prendere le distanza dal colosso asiatico per la politica con ancora gravi lacune di confronto democratico. La stessa mancanza di confronto che non ha consentito ai medici di Wuhan di poter suonare il campanello d’allarme per un virus che avrebbe messo in ginocchio l’economia mondiale. - (PRIMAPRESS)