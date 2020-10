Il ministro Di Maio in missione a Mosca: il difficile canale tra cooperazione e difesa dei diritti umani

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La presenza del ministro Luigi Di Maio a Mosca "è la conferma" della volontà italiana di "mantenere aperti i canali di dialogo con la Federazione russa" e "l'Italia resta coerente con il suo approccio tradizionale - ha detto il ministro durante la conferenza stampa congiunta con Manturov -da un lato non rinuncia a sostenere il diritto internazionale e il rispetto dei diritti umani e dall'altro a tenere aperti canali dialogo e cooperazione con la Federazione Russa. La mia visita qui ne è una significativa conferma”. Un gioco di equilibrio di parole tese a non schierarsi apertamente con quella parte di Unione Europea favorevole alle sanzioni alla Russia ma anche a prendere atto delle proteste a Minsk contro la politica di Lukashenko sostenuta da Putin. La missione a Mosca del ministro degli Esteri Luigi Di Maio prevede in agenda una visita al Technopark Skolkovo con il ministro del Commercio e dell'Industria Denis Manturov, la partecipazione al Circeif - Consiglio italo-russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria ed infine un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. - (PRIMAPRESS)