Il Dl “maxi contenitore” Fondone è legge. Approvato alla Camera con 323 voti favorevoli

La Camera dà il via libera al 'dl fondone' con 323 sì. Diventa, dunque, legge il provvedimento che Il provvedimento "contenitore" che prevede dalla cittadinanza digitale alla tutela del patrimonio culturale, dalle aree terremotate agli investimenti in infrastrutture e mobilità. E ancora, istruzione, carceri, sanità e la proroga del Superbonus ma anche il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, per l'anno 2021". Tra le misure del provvedimento: il pre-impegno di 700 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027: dalla riconversione delle piattaforme offshore dell'Adriatico in un parco marino di rinnovabili alla interconnessione delle piattaforme delle scuole. Questo fondo,complementare a quelli del Pnrr,verrà usato anche per l'ammodernamento di treni,autobus e navi, elettrificazione dei porti e ampliamento e riqualificazione delle case popolari.