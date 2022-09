Il lungo viaggio di Queen Elizabeth da Edinburgo a Londra fino ai funerali di Westminster

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Domani 11 settembre il feretro della Regina Elisabetta II, secondo il protocollo prestabilito, dovrebbe lasciare il Castello di Balmoral in Scozia dove la 96enne regnante aveva trascorso gli ultimi mesi della sua vita, per il viaggio in treno reale che la porterà prima nella capitale scozzese di Edimburgo per poi raggiungere Londra.Ad Edinburgo ci sarà una sosta con la salma esposta nel palazzo medievale di Holyroodhouse ai piedi del Royal Mile della città dove saranno esplosi 21 colpi di cannone. Lunedì il feretro sarà in processione lungo il Royal Mile di Edimburgo, in modo che il pubblico possa rendere omaggio alla salma mentre si reca alla Cattedrale di St Giles dove sarà accolta dal reverendo Calum MacLeod. Martedì 13 settembre La bara arriverà alla stazione di St. Pancras a Londra, dove sarà accolta dai reali e dal primo ministro e da altri dignitari prima di essere trasferita a Buckingham Palace in auto. I cittadini saranno invitati ad aspettare in fila nei Victoria Tower Gardens, un piccolo spazio verde accanto al Palazzo del Parlamento accanto il fiume Tamigi. Mercoledì 14 Il feretro di Elisabetta sarà portato da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster in una processione in carrozza. La bara sarà drappeggiata con lo stendardo reale, sul quale sarà posta la Corona dello Stato Imperiale su un cuscino di velluto, seguita dal nuovo re. I principi William e Harry, insieme agli altri figli di Elisabetta e ai membri della famiglia reale, seguiranno a piedi.Il Big Ben, la storica campana della Elizabeth Tower nelle Houses of Parliament, suonerà a intervalli di un minuto per tutta la durata della processione, insieme a colpi di pistola ad Hyde Park. La bara sarà portata a Westminster Hall, dove resterà sotto scorta armata per i prossimi cinque giorni. Una veglia continua inizierà da parte dello Yeoman della Guardia e di altro personale militare. Da Giovedì 15 settembre i leader mondiali iniziano ad arrivare per rendere omaggio alla Westminster Hall. Nel frattempo, il nuovo re incontra i membri della famiglia reale a Buckingham Palace. Venerdì 16 settembre il nuovo re incontra il primo ministro a mezzogiorno per la sua prima udienza settimanale ufficiale, un'usanza costituzionale in cui il capo dell'esecutivo politico informa il capo dello stato sugli affari parlamentari, come drammatizzato in "The Crown" e molte altre scene televisive e cinematografiche . I funerali avverranno lunedì 19 settembre soli 10 giorni dopo la morte di Queen Elizabeth con la cerimonia ufficiale all'Abbazia di Westminster, alla presenza di membri della sua famiglia, figure dell'establishment britannico e capi di stato di tutto il mondo. - (PRIMAPRESS)