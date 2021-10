Il lungo giorno del Green Pass a Trieste e Genova con i camalli che incrociano le braccia

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Questa mattina la temuta rivolta anti-green pass ai cancelli di porti italiani non c'è stata. Nel primo giorno di presenza con l'obbigatorietà del certificato verde erano stati annunciati scioperi di massa ma almeno sul piano della sicurezza pubblica non ci sono state situazioni preoccupanti. A Trieste,il sindacato no green pass ha rimosso il blocco e permette ai lavoratori di accedere al porto per lavorare, ma "800 lavoratori sono fuori e un centinaio dentro, di fatto il porto oggi non sta funzionando", dice il leader sindacale, Puzzer. A Genova presidi di lavoratori ai varchi Etiopia e Pra. Da quanto si apprende dal porto, l'operatività dello scalo non è compromessa anche se le operazioni sembrano inevitabilmente ferme con assenza di tir ai varchi. - (PRIMAPRESS)