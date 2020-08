Il leader russo Alexei Navalny ricoverato in terapia intensiva. È avvelenamento

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il leader dell'opposizione russa, Alexei Navalny è stato ricoverato in ospedale in stato di incoscienza. Al momento è in terapia intensiva. Ne ha dato notizia la sua portavoce, Kira Yarmysh. Si sospetta che sia stato avvelenato. Si è sentito male in aereo ed è stato necessario un atterraggio d'emergenza. Stava volando dalla Siberia verso Mosca. Ora si trova nell'unità di terapia intensiva nell'Ospedale di emergenza n.1 di Omsk. "Pensiamo che sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè", ha detto la portavoce. - (PRIMAPRESS)