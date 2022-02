Il discorso di Mattarella con il pensiero alla riforma di Giustizia, partiti e a Papa Francesco

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il primo messaggio alla nazione del neo-Presidente della Repubblica nell’Aula di Montecitorio dove hanno preso posto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi e i grandi elettori (13 di loro non potranno essere presenti perché postivi al Covid). Alle 15,27 Mattarella ha fatto il suo ingresso tra gli applausi dell’Aula. Accanto a lui i presidenti di Camera e Senato. “La seduta è aperta. Invito il presidente della Repubblica a prestare il giuramento” ha detto Fico. “È per me una una nuova chiamata alla responsabilità a cui non mi posso sottrarre. Il mio pensiero è rivolto ad ogni italiano che si attendono garanzie di diritto. Si sono conclusi giorni travagliati per il Governo. Anche per me”. Lotta alla pandemia, vaccinazioni e ripresa per il futuro al centro del discorso di Mattarella. “Questa ripresa ha bisogno di programmazione e dinamismo. Dobbiamo dotarci di strumenti nuovi. Siamo tutti chiamati a partecipare…dai medici alle forze dell’ordine impegnati a sostenere la campagna vaccinale. Dobbiamo ricostruire l’Italia del dopo emergenza. Un’Italia che sappia superare il declino demografico. Un’Italia impegnata nella difesa dell’ambiente”. Ma ancora Giovani, Europa, Stabilizzazione di Pace senza sfuggire alle sfide della storia. Il nostro presidente del Consiglio, Draghi è impegnato in un processo sostenibile di democrazia. Una democrazia che richiede partecipazione e confronto.

I poteri economici sovrazionali tendono a superare i processi democratici. Dipenderà dalla forza del Parlamento garantirli. Non compete a me indicare i percorsi riformativi ma è indispensabile il dialogo tra parlamento e governo. I partiti sono chiamati ad aprirsi ai bisogni dei cittadini. Una stagione di partecipazione collettiva. Mattarella rivolte un saluto alla Corte Costituzione ed alla magistratura sottolineando l’indispensabilità della riforma della Giustizia.

E ancora le morti sul lavoro citando il giovane Lorenzo morto per formarsi in un progetto scuola-lavoro e poi la difesa dei diritti delle donne. Ricorda Monica Vitti.

È un discorso interrotto da lunghi applausi nel richiamo alla parola dignità declinata in tutti campi della vita sociale. Ed infine il ricordo di David Sassoli con la sua t3stimonianza entrata negli animi dei cittadini. - (PRIMAPRESS)