Il giorno del Nazareno. Iniziata l’assemblea del Pd per la nomina a Segretario di Enrico Letta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Iniziata la diretta streaming dell'assemblea del Partito Democratico che dovrà nominare il nuovo Segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. Non ci sarà dibattito, ma solo un'assemblea puramente 'elettiva', voto elettronico e discorso del nuovo segretario. L'Assemblea è stata aperta dal Partito democratico, Valentina Cuppi: "Noi siamo coloro che abbiamo presentato una legge per la parità salariale e per tentare di far restare in nostri giovani in Italia. Proposte di riforma nel mondo del lavoro e dobbiamo rivendicarlo. abbiamo bisogno di un partito che sappia dialogare dentro e fuori...di sindaci ma anche di lotte identitarie di una politica femminista". Cuppi chiude, prima di iniziare le formalità dell'assemblea, con un ringraziamento al segretario uscente Nicola Zingaretti.

"Io ci sono". ha scritto Enrico Letta in un tweet pubblicato all'alba che dava il via alla giornata. Una frase accompagnata da una foto della tastiera del computer con cui ha scritto la relazione da presentare all'assemblea. - (PRIMAPRESS)