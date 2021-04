Il Giappone torna a blindarsi per un rialzo dei contagi. Olimpiadi sempre più a rischio

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Era stata appena dichiarata la riapertura di attività il 31 marzo scorso ed ora il Giappone ripiomba in un lockdown ferreo per contenere i contagi che tornano a viaggiare con numeri che preoccupano l’amministrazione delle prefetture di Osaka, Kyoto e Hyogo. A Osaka i casi di Covid-19 sono ormai più di mille al giorno e anche a Tokyo sono saliti a circa 700 ogni 24 ore – tanto che il governo pare intenzionato a dichiarare lo stato di emergenza per la terza volta dall'inizio della crisi epidemica nelle prefetture di Tokyo, Osaka, Hyogo. Osaka ha già proclamato misure più dure, ma il governatore Hirofumi Yoshimura dice che le cose stanno solo peggiorando. Per questo motivo si pensa a provvedimenti mai presi finora, come una vera e propria chiusura di alcune attività commerciali e di intrattenimento. Ma nelle prossimo ore arriverà la decisione di chiudere sino all’11 maggio ogni attività di ristoranti e bar, centri commerciali, parchi a tema e sale giochi sotterranee. solo nelle prossime ore. Il nuovo stato di emergenza potrebbe durare da tre settimane a un mese. Intanto cresce la preoccupazione per le Olimpiadi che si vedono sempre più a rischio anche per le defezioni di paesi che non se la sentono di rischiare contagi con i loro atleti. - (PRIMAPRESS)