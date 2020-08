Il giallo politico del trasferimento negato di Navalny dall’ospedale di Omsk

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Rischia di diventare un giallo politico il rifiuto della portavoce di Navalny, Kira Iamych, di non trasportare l’oppsitore russo dall’ospedale di Omsk dove è ricoverato in terapia intensiva per un sospetto caso di avvelenamento. Secondo quanto riportato dalla portavoce, Alexei, a detta dei medici non sarebbe trasportabile “sarebbe troppo pericoloso”. Non è convinto che questa sia la soluzione più giusta, il braccio destro di Navalny, Leonid Volkov che sostiene che questa sia "una decisione politica e non clinica (...). Stare a bordo di un aereo di soccorso moderno è più sicuro che stare in terapia intensiva ad Omsk". Il trasferimento sarebbe dovuto avvenire ieri sera ad opera di una ONG tedesca e con il consenso anche dell’asse europeo Merkel-Macron, ma poi la decisione di non procedere al trasferimento. - (PRIMAPRESS)