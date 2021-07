Il G20 degli "Esteri" oggi a Brindisi alla base NU per il futuro della logistica nelle pandemie

(PRIMAPRESS) - BRINDISI – Dopo il G20 dei ministri degli Esteri a Matera, oggi Mercoledì 30 giugno è la Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi (Unhrd) ad ospitare l’evento Ministeriale sull’assistenza umanitaria. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e il Direttore Esecutivo del World Food Programme (Wfp) David Beasley co-ospiteranno l’evento moderato dal Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca.

L’ evento ministeriale a Brindisi, è dedicato al ruolo della logistica nella preparazione e risposta alla pandemia Covid-19 e a future crisi umanitarie e sanitarie. “Continuiamo a investire risorse importanti per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle missioni di pace delle Nazioni unite, per garantire il consolidamento del polo di Brindisi, per il valore aggiunto che esso dà all’intero sistema delle Nazioni unite e allo sviluppo locale e nazionale”, aveva detto il ministro Luigi Di Maio, alla conferenza stampa di presentazione del nuovo corso di laurea magistrale in Scienze per la Cooperazione Internazionale dell’Università del Salento, con sede a Brindisi.

La due giorni internazionale di Matera e Brindisi rientrano nelle azioni della presidenza italiana, che ha preso il via in dicembre scorso e culminerà nel Vertice dei Capi di Stato e di Governo del 30 e 31 ottobre 2021 a cui tradizionalmente partecipano anche i Ministri dell’Economia. - (PRIMAPRESS)