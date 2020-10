Il Dpcm di ottobre anti-Covid slitta. Non sciolto il nodo dell’uso di mascherina a casa

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’approvazione del nuovo Dpcm di ottobre per il contenimento della pandemia, slitta per sciogliere alcuni nodi che non si sono sciolti nella riunione di questa sera. I dubbi ancora sul tavolo sono quelli che riguardano principalmente l’uso della mascherina anche nelle case private, in presenza di persone non conviventi, il numero di persone che può effettivamente incontrarsi nelle abitazioni private, lo svolgimento delle competizioni sportive e gli orari di chiusura dei locali. Questioni difficili da risolvere per questione di privacy nel caso delle restrizioni in casa.

Bisognerà attendere, dunque, un nuovo tavolo. Intanto l’ultimo bollettino del Ministero della Salute ha registrato 4.619 nuovi casi, 85mila tamponi e con decessi arrivati a 39. Tra le vittime anche il genitore di Francesco Totti colpito dal virus ma che avrebbe avuto la presenza anche di altre patologie. Era dal 20 giugno che non si registravano tanti decessi in 24 ore. Il totale delle vittime sale così a 36.205. Diminuiscono le persone infettate ma come ogni lunedì scende il numero dei test effettuati. La regione con più casi è la Lombardia (696), seguita da Campania (662), Toscana (466) e Lazio (395). Continua l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva: sono 32 i nuovi pazienti che portano il totale a 452. - (PRIMAPRESS)