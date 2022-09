Il discorso di re Carlo III oggi alla nazione (18,30) dopo la scomparsa di Elisabetta II

(PRIMAPRESS) - LONDRA - A 24 ore dalla scomparsa di Elisabetta II, il figlio re Carlo III ora sul trono del Regno Unito, terrà un discorso televisivo alla nazione oggi venerdì 9 settembre.

Il discorso di re Carlo sarà trasmesso alle 18:00. Ora del Regno Unito, secondo i piani dell'operazione London Bridge, cioè tutte le operazioni ed i rituali consequenziali alla morte di un monarca inglese.

La proclamazione a nuovo regnante di Carlo III avverrà oggi da parte del Consiglio di adesione al St. James's Palace, secondo l'apposito protocollo. Il Parlamento giurerà fedeltà a Re Carlo e tutte le attività parlamentari saranno sospese per 10 giorni.

Ieri intorno alle 19, il re appena asceso aveva rilasciato una dichiarazione dopo la notizia della morte della regina, scrivendo che la famiglia reale è in lutto per la perdita di "un caro Sovrano e una Madre molto amata".

"La morte della mia amata madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia", così le prime parole di Re Carlo dopo l'annuncio ufficiale della sovrana che ha regnato dal 1953. - (PRIMAPRESS)