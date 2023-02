Il discorso di Putin tra condanna all’Occidente ‘nazista’ e la rinuncia al patto TNP

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il discorso di Putin oggi al Parlamento russo è stata un'accusa all'Occidente intero. "L'obiettivo è eliminarci. Più useranno sistemi a lungo raggio, più dovremo tenere lontana la minaccia dai nostri confini. L'obiettivo dell'Occidente è portare la Russia a una sconfitta strategica, vogliono eliminarci per sempre. Non si rendono conto che è in gioco l'esistenza della Russia". Così le fragili motivazioni di Putin al Parlamento russo senza mai mettere in discussione una strategia che sembra arrivata in un vicolo cieco e sventola la storia del passato perchè ormai privo di argomenti. "L'Occidente aprì strada al nazismo in Germania,"ora fa lo stesso in Ucraina", cerca"di trasformare un conflitto locale in un conflitto globale",è pronto"a usare chiunque"contro la Russia.E infine parla di Pace ma solo quella russa: Faremo di tutto per la pace sulle nostre terre". Ma dal discorso di Putin emerge anche lo spauracchio dell'uscita dal patto atlantico per il nucleare. Il presidente russo dichiara di sentirsi autorizzato a fare sperimentazioni in qualsiasi direzione.

Immediata la reazione al discorso di Putin dagli USA. La Casa Bianca,tramite Sullivan,commenta: "Nessuno sta attaccando la Russia. c'è una sorta di assurdità nell'idea che la Russia sia sottoposta a qualche forma di minaccia militare da parte dell'Ucraina o di chiunque altro". Dall' Ucraina Putin arriva un commento che parla di delirio del presidente russo. "Ha dimostrato la sua irrilevanza e la sua confusione. Non ha soluzioni promettenti e non ne avrà. Perché ovunque ci sono 'nazisti, marziani e teorie del complotto'... sic transit gloria mundi di Putin nel Parlamento russo". Così il tweet di Podolyak,consigliere di Zelensky, sul discorso di Putin. - (PRIMAPRESS)