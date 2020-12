Il Covid irrompe nel Consiglio dei Ministri: Luciana Lamorgese è positiva

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Covid irrompe e sospende il Consiglio dei Ministri riunito per l’approvazione della governance che dovrà gestire il Recovery Plan da inviare a Bruxelles entro i primi di gennaio. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è risultata positiva al test Covid 19. La riunione del CdM è stata sospesa dopo che la ministra che si era sottoposta questa mattina al tampone presso il Viminale prima di andare a Palazzo Chigi per partecipare al consiglio sul Recovery Plan. Nel pomeriggio è arrivato il risultato e dopo aver appreso la positività di Lamorgese, il premier Conte ha sospeso per circa mezz'ora il CdM e la ministra ha lasciato il vertice.

I ministri Di Maio e Bonafede che erano seduti in CdM per circa 4 ore accanto a Luciana Lamorgese si sono posti in auto isolamento fiduciario. Il consiglio dei ministri si riconvoca domani in videoconferenza con un confronto del presidente del Consiglio con i capigruppo. Ma intanto resta lo strappo con Italia Viva. - (PRIMAPRESS)