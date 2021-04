Il compleanno in lutto della Regina Elisabetta. Oggi compie 95 anni ma è un "Giorno triste"

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Oggi 21 aprile la Regina Elisabetta compie 95 anni. Un compleanno che verrà trascorso nella solitudine del recente lutto che l’ha colpita con la morte del consorte principe Filippo avvenuta il 9 aprile scorso. Il primo pensiero della Regina questa giornata sarà di andare a mettere fiori freschi nella cappella di San George dove riposa il marito. Una giornata che sarà scandita anche dalle poche visite dei familiari per via delle misure anti-Covid. Le visite di nipoti e pronipoti saranno organizzate a rotazione ma tutto sarà contenuto nei semplici saluti a distanza. Non ci sarà neanche la tradizionale torta che ogni anno aveva fatto scattare i flash di tutti i media internazionali come quella del suo 90° compleanno quando a crearla è stata Nadiya Hussain, la vincitrice dell’edizione di quell’anno del Bake Off Uk, la competizione tv per eleggere il miglior pasticciere del Regno Unito.

Anche per figli e nuore, gli unici regali alla Sovrana saranno fiori, i mughetti, quei lily of the valley, che furono suggeriti da nonna Elisabetta per il bouquet da sposa di Kate. Una giornata triste in cui si daranno il cambio la figlia Anna, Camilla (duchessa di Cornovaglia e moglie del principe Carlo) e Sofia (contessa di Wessex e moglie del principe Edoardo). Kate Middleton, che non ha ancora ricevuto il vaccino, avrà un ruolo più distanziato. - (PRIMAPRESS)