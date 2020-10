Il CdM riscrive i decreti “Salvini” su sicurezza e immigrazione con le firme di Bonafede e Lamorgese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto su sicurezza e immigrazione che riscrive i decreti Salvini. Tra le novità: un 'daspo' per la movida violenta, sulla scia del recente omicidio di Willy Monteiro Duarte, e una norma per contrastare la vendita di droga sui siti web. A metterle a punto i ministri della Giustizia Bonafede e dell'Interno Lamorgese, inserite negli ultimi giorni nel nuovo decreto immigrazione. - (PRIMAPRESS)