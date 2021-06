Il 75º compleanno della Repubblica Italiana con la cerimonia all’altare del Milite Ignoto

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Repubblica Italiana celebra oggi 2 giugno, il 75 anniversario della sua nascita che avvenne con il referendum che chiamò i cittadini ad esprimersi su monarchia o repubblica e per la prima volta andarono al voto anche le donne.

Il cerimoniale di oggi vedrà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella deporre una corona d’alloro, come da tradizione, dinanzi all’altare del Milite Ignoto a Piazza Venezia a Roma. Non ci sarà nessuna parata militare a causa delle limitazioni per il Covid anche perché buona parte delle iniziative istituzionali si sono svolte ieri come il concerto al Quirinale alla presenza di tutti gli ambasciatori stranieri di stanza a Roma. - (PRIMAPRESS)