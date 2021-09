I Talebani bloccano il corridoio umanitario al Panjshir. Appello alle NU di Amrullah Saleh

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - "I talebani hanno bloccato l'accesso umanitario al Panjshir, hanno chiuso le linee telefoniche, tagliato l'elettricità e non consentono neanche l'ingresso dei medicinali". Lo ha scritto l'ex vicepresidente dell'Afghanistan Amrullah Saleh. Il messaggio diffuso via Twitter fa appello alle Nazioni Unite denunciando i talebani di crimini di guerra. Già ieri nel Panjshir sono stati segnalati scontri armati fra talebani e miliziani tagiki in cui entrambe le fazioni in lotta hanno vantato successi militari. - (PRIMAPRESS)