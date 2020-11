Maradona: funerali di stato alla Casa Rosada. Tre giorni di lutto nazionale per il saluto al “Pibe de or”

(PRIMAPRESS) - BUENOS AIRES - Saranno funerali di Stato e si terranno nella Casa Rosada di Buenos Aires: così ha deciso il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez per ricordare Diego Armando Maradona, “el pibe de oro” che si è spento ieri a 60 anni per un collasso cardiaco nella sua casa di Tigre a poca distanza dalla capitale. Nelle settimane scorse era stato sottoposto ad un intervento alla testa che sembrava aver superato.Da oggi l’Argentina osserverà tre giorni di lutto nazionale. E sarà difficile contenere il flusso di persone che vorrà tributargli l’ultimo saluto. Il dilagare della pandemia nel paese aveva anche scartato l’ipotesi di una cerimonia nello stadio del Boca Junior, l’iconica “Bombonera” dove Diego aveva infiammato le folle.La camera ardente alla Casa Rosada, sede del governo, ha un solo precedente: quello dei funerali di un altro mito argentino, il pilota automobilistico Juan Manuel Fangio nel 1995.Nel contempo, proprio per l’autorevolezza del personaggio scomparso, è stata avviata un’indagine d’ufficio della magistratura per confermare le cause della morte avvenuta ieri alle 17 ora italiana, nella sua casa di Tigre.Dall’altra parte del mondo, nella Napoli che lo ha amato a dismisura, si è illuminato a giorno lo stadio che lo vide protagonista è trascinatore dello scudetto nel 1987. Lo stadio San Paolo prenderà il suo nome. È una promessa della città. - (PRIMAPRESS)