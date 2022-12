I funerali del Papa emerito Ratzinger celebrati da Bergoglio il prossimo 5 dicembre (ore 9)

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICNO - Come per volere dello stesso Papa emerito, i funerali di Ratzinger saranno sobri pur nella solennità che si deve ad un pontefice. Lo ha dichiarato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Mercoledì scorso il Papa emerito aveva ricevuto il sacramento dell'estrema unzione agli infermi, al termine della messa, ha riferito Bruni. I funerali saranno celebrati da Papa Francesco alle ore 9.30 di giovedì 5 gennaio in Piazza San Pietro.

"La morte del Papa emerito Benedetto XVI è un lutto per l'Italia". Questo il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La sua dolcezza e la sua sapienza hanno beneficato la nostra comunità e l'intera comunità internazionale. Con dedizione ha continuato a servire la causa della sua Chiesa nella veste inedita di Papa emerito con umiltà e serenità. La sua figura rimane indimenticabile per il popolo italiano. Intellettuale e teologo ha interpretato con finezza le ragioni del dialogo, della pace, della dignità della persona, come interessi supremi delle religioni. Con gratitudine guardiamo alla sua testimonianza e al suo esempio".