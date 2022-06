Ballottaggi amministrative: successo del Centrosinistra. A Verona il sindaco è Tommasi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo spoglio del voto di ballottaggio delle amministrative fa esultare il Centrosinistra mentre il Centrodestra non sfonda. È questa la prima analisi emersa dal risultato elettorale. Il centrosinistra vince ai ballottaggi nelle principali città capoluogo, il centrodestra diviso perde l'occasione di rafforzarsi. L'attesa sfida di Verona è stata vinta dall'ex calciatore Damiano Tommasi, che era candidato nelle file del Centrosinistra. È lui il nuovo sindaco di Verona.

Anche l'elezione di Nicola Fiorita sindaco di Catanzaro candidato del Pd e del M5S appare quasi certa. Riconquistata dal Csx anche Piacenza con Katia Tarasconi che batte la sindaca uscente,Patrizia Barbieri. Così è anche per Parma, Monza e Alessandria vanno al Csx. Il Cdx conquista Como (Alessandro Rapinese), Gorizia (Rodolfo Ziberna) e Lucca (Mario Pardini).

Il dato definitivo dell'affluenza per il voto dei 59 comuni al ballottaggio seguiti dal sito del Viminale (mancano quelli delle regioni a statuto speciale), è del 42,16%, in netto calo rispetto al 54,11% del primo turno. - (PRIMAPRESS)