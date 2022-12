I 71 aerei da combattimento cinesi che agitano Taiwan. Le reazioni di Washigton

(PRIMAPRESS) - TAIWAN - Agitazione a Taiwan per le manovre militari che nel fine settimana ha visto il governo di Pechino schierare 71 aerei da combattimento, inclusi 60 caccia. E' quanto rende noto il ministero della Difesa di Taiwan. Le esercitazioni sono una risposta alle "provocazioni" di Washington che avrebbe aumentato la spesa militare per eventuali aggressioni della Cina su Taipei. Secondo Taiwan, 47 aerei cinesi sono entrati nella zona della sua difesa aerea. Pechino considera Taiwan una provincia da riunificare,e ha aumentato la pressione militare ed economica sull'isola con il presidente Xi Jinping che non ha mai nascosto le sue intenzioni sul controllo dell'isola asiatica avvertendo gli stessi USA di non intromettersi sulla loro visione politica. - (PRIMAPRESS)