I 5 referendum senza quorum. Ma come ha votato chi ha risposto ai quesiti?

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono definitivi i dati della consultazione referendaria sulla giustizia che aveva posto 5 quesiti su cu la popolazione doveva espremere con un si o un no. Come anticipato si conferma che il quorum non è stato raggiunto per tutti e cinque i referendum. Ma ecco coloro che sono andati a votare come si sono espressi: il quesito n.1 (sull'incandidabilità dopo una condanna) ha ottenuto il 53,97% di sì e il 46,03% di no. Per il referendum n.2 (limitazioni del- le misure cautelari) i sì sono stati il 56,12%, i no 43,88%. Quesito 3 (separa- zione delle funzioni dei magistrati), 74,01% di sì e 25,99% no. Referendum 4 (voto di avvocati e professori univer- sitari nei consigli giudiziari), 71,94% i sì, 28,06% no. Referendum 5 (elezioni componenti togati),72,52% sì, 27,48% no.

Intanto c'è delusione in casa della Lega in cui Matteo Salvini si era espresso per una posizione netta a sostegno dei 5 Si, contrariamente anche alla posizione degli "alleati" di Fratelli d'Italia. - (PRIMAPRESS)